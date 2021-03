Manchester City busca chegadas de Haaland e Jack Grealish

O Manchester City planeja fazer duas contratações na próxima janela de transferências. Além de Haaland, alvo número um no mercado, Pep Guardiola também quer a chegada de Jack Grealish, segundo o “Daily Mail”. O clube espera que as duas operações girem em torno dos 200 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão).

Na última segunda-feira, a equipe inglesa anunciou a saída de Sergio Aguero ao final da temporada. No entanto, a operação pela contratação do norueguês não é simples pelo atleta ter contrato com o Dortmund e por conta da má relação entre Mino Raiola, agente do jogador, e Guardiola. Apesar disso, o City não acredita que este fator será um empecilho.

> Veja a tabela da Premier League

O Manchester City também voltou a crescer o interesse em Jack Grealish nas últimas semanas e tem o jogador de 25 anos como uma das prioridades. O elenco conta com Mahrez, Gundogan e De Bruyne, que completam 30 anos na próxima temporada. Dessa forma, o técnico espanhol quer rejuvenescer o plantel.

Os ingleses também contam com outras opções para explorar no mercado, mas que não são tratadas como prioridade. A dupla Lukaku e Lautaro Martínez é vinculada ao clube, assim como Harry Kane, principal estrela do Tottenham. João Félix é interesse antigo e André Silva, que faz boa campanha no Frankfurt, também aparece como opção.