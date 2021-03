Manchester City quer Haaland e planeja salário de R$ 20 milhões por mês para seduzir atacante, diz jornal

O Manchester City tem um substituto definido para Sergio Agüero, que deixará o clube ao final da atual temporada. Trata-se de Erling Haaland.

De acordo com informações com o diário The Sun, o a equipe de Pep Guardiola pode desembolsar uma quantia assustadora até mesmo para os grandes clubes da Europa. A publicação informa que o salário de Haaland no City poderia chegar aos R$ 20 milhões por mês.

A multa de Haaland, de acordo com o Bild, da Alemanha, é de 75 milhões de euros, cerca de R$ 508 milhões. O The Sun aponta que toda a negociação pode chegar até 300 milhões de libras, algo em torno de R$ 2,3 bilhões.

No atual cenário do futebol internacional, a única equipe que consegue bater de frente com o Manchester City é o Paris Saint-Germain. Porém, o City está em busca de um novo centroavante e deve fazer até mesmo um esforço extra para contratar o norueguês.

Apesar de ter Gabriel Jesus como opção no banco, Guardiola quer um nome de peso e ‘pronto’ para a posição. Outro nome que foi sondado pelo técnico espanhol é Harry Kane, mas o Tottenham deve fazer jogo duro para não reforçar um rival direto na briga por títulos dentro da Inglaterra.