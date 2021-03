Manuela sai da pindaíba e dá ‘banana’ para Eva; descubra como · .

Manuela (Marjorie Estiano) vai dar uma “banana” para Eva (Ana Beatriz Nogueira) e provar que não precisa do dinheiro da megera para se sustentar nesta semana em A Vida da Gente. Expulsa de casa e com uma mão na frente e outra atrás, a neta de Iná (Nicette Bruno) sairá da pindaíba ao montar um serviço de bufê na novela das seis.

A empresária culpou a estudante de Psicologia pelo acidente que deixou Ana (Fernanda Vasconcellos) em coma e lhe deu apenas uma hora para tirar todos os seus pertences do apartamento da família. Ela será acolhida pela avó, que abrirá a sua casa em Gramado, na serra gaúcha, para recebê-la, e também por Lúcio (Thiago Lacerda).

O neurologista oferecerá um estágio em seu projeto social, mas o salário não será suficiente para cobrir as despesas de Júlia. Ela começará a cozinhar para fora a fim de complementar a renda, e logo Iná perceberá a oportunidade para a jovem abrir o próprio negócio no folhetim de Lícia Manzo.

A personagem de Nicette Bruno, inclusive, pedirá para Laudelino (Stênio Garcia) ajudar financeiramente a amiga de Alice (Sthefany Brito) para abrir sua empresa. “Ainda não sei como vai ser esse empréstimo, as condições e tudo mais. Mas o importante é que ele se dispôs a conversar”, comemorará Manuela em uma conversa com Maria (Neusa Borges).

A empregada terá pedido demissão da casa de Jonas (Paulo Betti) para ajudar a menina a colocar a mão na massa nas cenas que serão exibidas na próxima quinta (1º). “Estou que nem durmo direito pensando nos doces, salgados. Dá até para vender comida congelada. Vamos montar um cardápio”, incentivará.

“Dá para fazer muita coisa mesmo, mas melhor a gente focar no empréstimo até para saber quanto a gente vai precisar. Ainda tem a divulgação e a abertura da empresa, que é o que mais importa. Eu vou dar uma olhada na internet para fazer o cálculo. Eu também estava pensando, a gente vai precisar de alguém na parte administrativa”, comentará a garota.

“Isso deve ser o mais complicado. E quem seria?”, questionará Maria. “Eu estava pensando no Rodrigo [Rafael Cardoso]. Ele também precisa trabalhar e passou anos no escritório do pai, aprendendo tudo desde a parte jurídica até a administrativa para tocar os negócios da família”, sugerirá a protagonista de Marjorie Estiano, que ficará ainda mais próxima do galã com isso.

Maria (Neusa Borges) em A Vida da Gente

Resumo da semana

Segunda, 29/3 (Capítulo 25)

Vitória diz para Eva que exige receber parte dos recursos que Ana ganhará de seu patrocinador. Jonas propõe acompanhar Cris até a clínica de fertilização. Rodrigo pergunta se Lourenço quer mesmo ser pai. Moema se oferece para ajudar Manuela, e Iná fica comovida. Rodrigo brinca com Júlia na pracinha.

Manuela escreve no blog que fez para Ana. Marcos segue o carro de Dora, sem ser notado. Maria defende Ana dos comentários de Cris e pede demissão. Dora e Marcos conversam sobre questões conjugais e acabam se beijando. Eva se enfurece ao ver Iná com Ana.



Terça, 30/3 (Capítulo 26)

Maria obriga Matias a prometer que continuará trabalhando na casa de Jonas até se formar. Jonas reclama quando Cris pensa em escolher um candidato a doador para sua inseminação. Marcos fica angustiado ao saber que Dora tirou Olívia da natação. Lúcio convence Eva a aceitar que Ana receba a visita de parentes e amigos.

Marcos tenta falar com Dora na entrada do colégio das meninas. Manuela visita Ana e deixa com a enfermeira um CD com sua voz falando para a irmã. Maria propõe que Manuela abra um negócio com ela, e Iná incentiva a neta. Na clínica de fertilização, Jonas fica irritado e diz que não concordará com a inseminação.



Quarta, 31/3 (Capítulo 27)

Eva proíbe a enfermeira de usar o CD que a filha deixou para Ana. Alice confessa para Manuela que tem curiosidade de saber quem é seu pai. Laudelino tenta disfarçar o desconforto quando Iná pede que ele seja o investidor do negócio de Maria e Manuela.

Jonas decide mudar o visual. Rodrigo observa Manuela brincando com Júlia. Iná garante a Manuela que Laudelino emprestará o dinheiro para ela começar seu negócio com Maria. Celina discute com Lourenço e Rodrigo pensa em ir embora com Júlia.



Quinta, 1°/4 (Capítulo 28)

Manuela comenta com Maria que pretende chamar Rodrigo para administrar o negócio. Vitória convida Olívia para lanchar em sua casa, e Dora fica apreensiva. Laudelino revela a Iná que não poderá emprestar dinheiro para Maria e Manuela. Manuela leva Júlia para a casa da avó.

Dora e Marcos conversam sobre o encontro armado por Vitória. Jonas resolve entrar em uma academia, e Cris se surpreende. Nanda comenta com Celina que acredita que Lourenço não esteja tão empenhado quanto ela no projeto de ter um filho. Iná termina o namoro com Laudelino



Sexta, 2/4 (Capítulo 29)

Vitória conversa com Marcos sobre Dora e aumenta ainda mais sua desconfiança. Lourenço se desaponta quando o editor afirma que não lançará o livro que ele escreveu. Laudelino tenta se reaproximar de Iná. Cris tenta falar com Jonas na academia, mas ele não dá lhe atenção.

Rodrigo e Manuela conversam com uma psicóloga sobre Júlia. Dora fica tensa com os questionamentos de Vitória. Jonas faz as pazes com Cris e pensa em fazer uma proposta para que seu irmão, Lourenço, seja o doador da inseminação.



Sábado, 3/4 (Capítulo 30)

Jonas manda Cléber levantar informações sobre Lourenço na faculdade em que trabalha. Nanda confessa a Rodrigo que não gostou de Lúcio. Dora se recusa a falar com Marcos sobre o envolvimento deles. Lorena fica admirada com a serenidade com que Iná fala sobre o relacionamento com Laudelino.

O reitor pressiona Lourenço para que ele altere a nota do filho de um dos acionistas da universidade o mais rápido possível. Iná sugere que Manuela convide Rodrigo para morar com elas. Jonas encontra Lourenço na saída da universidade.



