Mar de Aral: Tópicos que podem cair nas provas

O Mar de Aral também conhecido como “Mar de Ilhas” quando traduzido para o português é um mar do interior, localizado no centro da Ásia.

Em síntese, ele é um enorme lago salgado que vem sofrendo com várias questões ambientais, sobretudo por conta da seca e a salinização.

Mar de Aral: Características e questões ambientais

A saber, sua área possui cerca de 68 mil km² e profundidade que pode chegar a 70 metros, além de comprimento de 430 km. Ademais, ele reúne mais de 1.500 ilhas e suas águas são oriundas dos rios Sir Darya e Amu Darya.

Contudo, ele apresentou vários problemas ambientais por conta das ações do homem, fato que pode ocasionar o seu desaparecimento nas próximas décadas.

Além disso, o Mar de Aral passou por um processo bruto de degradação intenso nas últimas décadas e atualmente apresenta apenas 10% do seu tamanho original e 50% do seu volume.



Em síntese, nos últimos cinquenta anos o Mar de Aral perdeu cerca de 90% de sua área original, transformando-se em um grande areal.

Ou seja, trata-se de uma tragédia sem precedentes, tendo em vista que nos anos 60 ele era um dos maiores lagos salgados do planeta, afinal, possuía uma área de aproximadamente 68 mil km² de extensão.

Por isso, o Mar de Aral acabou considerado uma das maiores tragédias ambientais do planeta, e tem como causa principal o desvio de águas para irrigação de territórios para o cultivo de algodão.

Isto é, devido o desvio da água e a poluição causada pelo uso de agrotóxicos, resultaram na perda da biodiversidade. Desse modo, a pesca que era uma importante atividade econômica da região, hoje praticamente não existe mais.

No entanto, além da biodiversidade, foram afetadas também a vida da população das áreas próximas. Estima-se que ao menos 50 mil pescadores utilizavam o Mar de Aral para o sustento da família.

Processo de salinização

Alinhada à enorme perda de biodiversidade e do tamanho original do Mar de Aral, as enormes quantidades de sal corroboraram para a diminuição das espécies no local.

Em resumo, o aumento de sal aumentou consideravelmente por conta do desvio de água dos rios que abasteciam o Mar de Aral, ocasionando o saturamento das águas, elevando os níveis de sal.

