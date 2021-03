Marcelo já pagou mais de R$ 6,7 milhões em multas desde que chegou ao Real Madrid

Há quase 15 anos no Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo se tornou um dos nomes mais vitoriosos de toda a história do clube merengue. Porém, não só de boas lembranças vive o craque.

De acordo com o veículo Deportes Cuatro, da Espanha, Marcelo alcançou a incrível cifra de 1 milhão de euros, quase R$ 7 milhões em multas pagas à direção do Real Madrid, infrações de trânsito, problemas com a Receita Federal, entre outros.

A multa mais alta que Marcelo precisou pagar foi por conta de delitos econômicos com a Receita Federal da Espanha. O craque foi cobrado em 800 mil euros, cerca de R$ 3,5 milhões, ainda em 2018.

A multa mais recente aconteceu no último final de semana. Marcelo foi à praia em Valencia e posou para fotografias sem máscara com a família. A polícia da região abriu um expediente contra o craque e o multou em 600 euros, cerca de R$ 3,6 mil.

Apesar de ser um dos símbolos da equipe nos últimos anos, Marcelo deve dar adeus em breve ao Real Madrid. A imprensa espanhola destaca o alto custo salarial do brasileiro, além da busca do clube por um nome mais jovem para a posição visando a temporada 2021.

