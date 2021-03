Marco Antônio comemora estreia com gol em virada dramática do Botafogo

O Botafogo conquistou uma virada dramática nos últimos minutos duelo contra o Nova Iguaçu, na noite deste domingo, em Bacaxá. No encerramento da sexta rodada do Carioca, o Alvinegro perdia por 1 a 0 até os 45 do segundo tempo. Foi quando dois jogadores que saíram do banco, Ênio e Marco Antônio, entraram em ação e decretaram a vitória.

Após a partida, o meia-atacante comemorou o resultado dramático. Marco Antônio chegou ao clube esta semana por empréstimo do Bahia.

“Agradecer a Deus pela minha estreia pelo Botafogo, nada melhor do que estrear com vitória e fazer um gol ainda. Dando a vitória para a nossa equipe, mas toda a equipe está de parabéns pelo resultado e pelo empenho. Lutou até o final, não desistiu – disse na saída do campo.

“Só posso dizer que isso é Botafogo, isso vai ser até o fim do Campeonato, da temporada. É jogo difícil, jogo lutado, mas no final vai dar tudo certo como deu hoje”, completou.

Marco Antônio ainda aproveitou para criticar o estado do gramado do Elcyr Resende de Mendonça.

“O campo também prejudica muito a apresentar um bom trabalho. Quando é assim tem que ser na garra, na força da vontade, foi o que fizemos sair com o resultado positivo daqui. Foi na base da superação, lutando até o fim”, concluiu.

O Botafogo agora terá um confronto direto pelo G-4 diante do Madureira. As duas equipes se encontram na quarta-feira, no Giulite Coutinho. O Alvinegro aparece na sexta colocação na tabela com 9 pontos, dois a menos que o Tricolor.