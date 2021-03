Martinelli, do Fluminense, destaca elenco mesclado entre jovens e experientes

O técnico Roger Machado aproveitou quase todo elenco principal na derrota do Fluminense para o Volta Redonda. Os tricolores viram sua sequência de três vitórias ser encerrada na última sexta-feira.

O comandante do Flu vem avaliando o elenco para saber com que vai contar na disputa da Libertadores. Nos primeiros jogos, os tricolores utilizaram uma equipe de garotos, com os mais experientes entrando ao longo das rodadas.

Contra o Volta Redonda, o comandante optou por uma formação com mais experientes e viu a equipe sofrer. No entanto, o volante Martinelli destacou a importância de ter um elenco mesclado entre jovens e jogadores mais experientes.

“É muito importante porque um time só com jogadores jovens fica difícil de ser vencedor, e um só de experientes também fica difícil. Essa mescla é fundamental, fica bem legal. Desde que nós chegamos o pessoal brinca com a gente, parece que somos amigos há anos. Essa adaptação rápida foi legal, nos acolheram bem, todo mundo anda para o mesmo lado e as coisas acontecem de forma positiva para todos nós”, disse ao site Esporte News Mundo.

O Fluminense vai em busca da recuperação nesta terça-feira, quando enfrenta o Vasco, em Volta Redonda.