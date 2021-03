Maurício Meirelles transforma webbullying em talk show na RedeTV!; saiba os detalhes · .

Novo contratado da RedeTV!, Maurício Meirelles já tem data para estrear o Foi Mau, seu talk show: 12 de abril, às 22h30. Ele entrará no lugar do Superpop, reduzindo o espaço de Luciana Gimenez na programação. Seu programa explorará o Webbullying, espetáculo de teatro que fez sucesso durante anos pelo Brasil.

“O programa não é o Webbulying, mas terá ele também, que está há dois anos parado. Cada programa terá uns 15 quadros”, disse Meirelles no evento de lançamento da nova grade da emissora.

Julio Rocha, ex-galã da Globo, conduziu a cerimônia, realizada na noite desta terça-feira (30), e perguntou ao humorista se ele elaborou alguma grande estratégia para conquistar um talk show próprio na RedeTV!.

Meirelles, que tem fama de “falir” todos os programas em que trabalhou na TV, tirou sarro de sua má fama.

“Trabalhei em um programa chamado CQC, que faliu. Fui para o Pânico, acabou. Vídeo Show, 30 anos no ar, eu falei: ‘Agora não acabo’. Acabou em três meses. Tudo isso foi de uma forma calculada para sobrar só a RedeTV! para o meu programa bombar, porque não tem concorrência. Tudo isso é estratégia”, comentou.

