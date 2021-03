Mauricio Souza exalta superioridade do Flamengo no clássico e destaca participação da dupla de volantes

Ainda no comando do Flamengo no início do Carioca, Mauricio Souza chegou à terceira vitória em quatro jogos e recolocou o clube na liderança da Taça Guanabara. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo nesta quarta-feira, o treinador elogiou a superioridade da equipe e se disse satisfeito com a atuação no clássico.

– Gostei de todas as apresentações da equipe. Novamente tivemos mais chances de gols, mais posse de bola. Mais uma vez o Rodrigo entrou e fez gol, ele dispensa comentários. Saio muito satisfeito.

Outro tema da entrevista coletiva foi a atuação da dupla de volantes: Hugo Moura e João Gomes. O treinador exaltou as qualidades dos dois atletas, que já conhecia desde a época das categorias de base.

– São jogadores que eu conheço desde a base, há algum tempo. O Hugo mais no sub-20. O Gomes é versátil, consegue jogar de “5” ou mais à frente, como está fazendo. O Hugo é mais posicional. Eles têm muita capacidade técnica e de entendimento, o que facilita nosso trabalho. Têm tudo para ter um futuro brilhante.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança da Taça Guanabara com 12 pontos em cinco rodadas. Sábado, às 21h05, a equipe enfrenta o Boavista, em Bacaxá.

Confira outras respostas de Mauricio Souza na coletiva:

ATUAÇÃO DE MICHAEL

Vimos o Michael jogando muito mais bola, mostrando o que ele é, com mais confiança.

SUBSTITUIÇÕES DERAM CERTO?

O Botafogo jogou tudo o que podia no início do segundo tempo, saiu mais. Tivemos cautela, mas logo depois retomamos o controle da partida. Acho que as alterações foram pontuais, ficamos com um jogador a mais. Tivemos força pelos lados do campo com Thiaguinho e Michael. O Vitinho pelo centro para tentar chutar de fora da área.

BRUNO VIANA

Ele é extremamente inteligente, tem agradado demais. É muito atento a tudo que é passado para ele. O Rogério, apesar de não estar o tempo todo, tem estado em alguns momentos e opina também. Tem elogiado a defesa. O Bruno é uma grata surpresa, eu não o conhecia. Vejo com muita vontade de conquistar espaço.