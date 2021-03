Mbappé decide não disputar Jogos Olímpicos pela França

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, decidiu não disputar os Jogos Olímpicos pela França, que serão disputados do dia 23 de julho até 8 de agosto, no Japão.

Segundo o jornal Le Parisien, o jogador tomou essa decisão nos últimos dias após um período de reflexão. O jovem de 22 anos optou por descansar após uma temporada que será de muito desgaste. Após os jogos de clubes, Mbappé ainda jogará a Eurocopa, que terá início em 11 de junho e durará um mês.

Além disso, após a Euro o jogador pensa em resolver seu futuro no PSG. Mbappé ainda não renovou seu contrato com os parisienses e especula-se que ele pode deixar o clube. Seu contrato vai até junho de 2022.

Mbappé vem fazendo excelente temporada com o PSG, com 30 gols marcados em 36 jogos. O jovem foi o destaque do clube francês nas oitavas de final contra o Barcelona e, junto com Neymar, é a grande esperança para que os parisienses vençam sua primeira Liga dos Campeões.