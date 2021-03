Mesut Özil publica mensagem de solidariedade ao Brasil por mortes na pandemia

Neste sábado, o meio-campista do Fenerbahçe, Mesut Özil, publicou, em seu Instagram, uma mensagem de solidariedade à população brasileira por conta dos mais de 300 mil mortos e das mais de três mil mortes diárias por Covid-19 no país.

Veja a tabela das Eliminatórias

– Estou absolutamente com o coração partido quando leio sobre a situação da Covid-19 no Brasil, onde o pior surto de Covid do mundo está ocorrendo, com mais de 3.000 mortes por dia – no país onde vivi um dos maiores capítulos da minha carreira no futebol em 2014 e conheci tantas pessoas incríveis – publicou o jogador.

Özil, em 2014, ano em que venceu a Copa do Mundo, foi premiado com o Prêmio Laureus por financiar a cirurgia de 23 crianças em Coroatá, no Maranhão. Em 2015, o atleta alemão repetiu a ação com mais onze crianças da mesma cidade.

– Estou com vocês brasileiros e estou orando por vocês. Desejo a todos muita força e por favor, nunca percam as esperanças. Sinto por você e espero que as coisas comecem a melhorar em breve – concluiu o atleta alemão.

Mesut Özil está em sua primeira temporada pelo Fenerbahçe, visto que deixou o Arsenal em janeiro de 2021 para juntar-se à equipe turca.