Meteoro cai sobre a Lagoa dos Patos, no RS; veja o vídeo

Um clarão que surgiu em trajetória vertical no céu do Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira (24), chamou a atenção dos moradores de algumas cidades do estado. O curioso fenômeno luminoso era um meteoro que caiu sobre a Lagoa dos Patos, na região metropolitana de Porto Alegre, conforme o Observatório Espacial Heller & Jung.

De acordo com o professor e proprietário da instituição Carlos Fernando Jung, a rocha espacial em questão fazia parte da chuva de meteoros Beta Comae Berenicids e provavelmente se desintegrou por completo antes de mergulhar nas águas da lagoa.

O meteoro ingressou na atmosfera a uma altitude de 96,2 km, segundo Jung, e tinha uma magnitude baixa, de -1,2, ou seja, se tratava de um objeto de pouco brilho. Apesar disso, duas câmeras do observatório, uma instalada em Porto Alegre e a outra na cidade de Taquara, conseguiram registrar a queda. Veja abaixo, no vídeo divulgado pelo UOL:

Ainda conforme o especialista, o veloz objeto gastou apenas 2,5 segundos para cruzar a atmosfera terrestre e não era muito grande. Mesmo com o tamanho reduzido e a alta velocidade, ele pôde ser visto em praticamente todo o estado, em especial pelos moradores das regiões próximas à capital, onde o céu estava limpo, oferecendo melhor visibilidade.

Segunda queda em março

Há alguns dias, outra queda de meteoro também agitou o estado, assim como já havia acontecido em fevereiro. No último dia 13, um meteoro do tipo fireball cruzou o céu sobre o litoral gaúcho, sendo registrado pelas lentes do Observatório Espacial Heller & Jung.

Naquela ocasião, a rocha espacial era bem mais brilhante do que esta recente e se originou de um cometa ou asteroide, conforme aponta Jung, desintegrando-se pouco mais de um segundo após entrar na atmosfera.

Outra diferença é que o meteoro visto sobre a lagoa, esta semana, caiu em um ângulo bem próximo a 90º.