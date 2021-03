Métodos caseiros para atrasar a menstruação podem causar alterações hormonais

Apesar de ser um processo natural e que confirma a saúde reprodutiva feminina, muitas mulheres abomina o período menstrual e estão sempre em busca de métodos para interromper o fluxo.

Além disso, quanto surge uma viagem à praia ou piscina bem na semana do “chico”, recorrer a soluções que atrasam a menstruação, acaba sendo vista como a melhor alternativa para não perder nenhuma oportunidade.

Para quem usa pílulas anticoncepcionais, esta estratégia de atrasar a menstruação acaba sendo bem fácil, pois basta emendar as cartelas e não dar a pausa para o fluxo descer, entretanto, há quem opte por soluções caseiras que podem refletir em diversos prejuízos à saúde, incluindo, alterações hormonais e desregulando todo o ciclo por um longo período.

Benefícios de menstruar!

Antes de detalhar os riscos de interromper o ciclo natural da menstruação, seja adiando ou até bloqueando de vez, vale destacar que este processo é visto como uma limpeza geral no corpo da mulher.

Isso porque com a liberação do fluxo, algumas bactérias presentes no sistema reprodutivo acabam sendo eliminadas, assim como o excesso de ferro, que pode elevar o risco de doenças cardiovasculares por ser crucial na produção de radicais livres.

A menstruação também pode promover a estabilidade emocional, pois durante a Tensão Pré-Menstrual (TPM), o fígado, órgão ligado à regulação da energia corporal, acaba bloqueando essa energia, que só é liberada através da menstruação. Por isso muitas pessoas sofrem com a irritabilidade e até angústia durante este período.

Sem contar que a chegada do fluxo, também representa a confirmação de que os hormônios estão todos equilibrados e com a saúde em dia, pois mulheres obesas, abaixo do peso ou vivendo momentos de estresse, acabam não menstruando regularmente.

Também quem possui problemas na tireoide pode apresentar atrasos no fluxo, sinal de que está na hora de buscar auxílio médico.

Diante disto, menstruar acaba sendo um indicativo mensal de que está tudo certo com a saúde do corpo da mulher, inclusive, promovendo uma limpeza funcional, reduzindo o nível de ferro no organismo.

Leia também: Menstruação atrasada: Excesso de atividades físicas e dietas restritivas podem provocar esta condição

Como atrasar a menstruação sem prejudicar a saúde?

E se mesmo diante de todos os benefícios citados acima, a mulher ainda decide atrasar a menstruação propositalmente, vale a pena destacar alguns métodos, que não prejudicam a saúde.

O primeiro passo é buscar a orientação de um ginecologista, a fim de que esta solução não desregule o ciclo ou resulte em alterações hormonais.

Primosiston: O uso da medicação primosiston pode ser uma alternativa para atrasar o ciclo, sem causar prejuízos à saúde da mulher. Indicado para o tratamento de hemorragias, este remédio também pode ser usado para adiar o fluxo, por meio dos seus altos níveis de progesterona e estrogênios. Estes hormônios acabam impedindo a ovulação, e logo, a menstruação.

O uso da medicação primosiston pode ser uma alternativa para atrasar o ciclo, sem causar prejuízos à saúde da mulher. Indicado para o tratamento de hemorragias, este remédio também pode ser usado para adiar o fluxo, por meio dos seus altos níveis de progesterona e estrogênios. Estes hormônios acabam impedindo a ovulação, e logo, a menstruação. Anticoncepcional: Como já foi destacado mais acima, o uso ininterrupto da pílula anticoncepcional pode atrasar a menstruação. Assim como a função do primosiston, esta alta quantidade dos hormônios progesterona e estrogênios acabam inibindo a ovulação, porém, há incidências de escape (pequeno sangramento) ao emendar muitas cartelas.

O uso de chás, soluções caseiras a base de vinagre, sal e até o uso de ibuprofeno não deve ser considerado como alternativas para a interrupção da menstruação, visto que estas além de desregular o ciclo, também desequilibram os hormônios.

Veja mais: Transtorno disfórico pré-menstrual pode levar mulheres à internação psiquiátrica