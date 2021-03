Meu ceular roda League of Legends Wild Rift? Confira os requisitos mínimos

Com o lançamento nacional de League of Legends: Wild Rift marcado para o dia 29 de março de 2021, a desenvolvedora Riot Games revelou qual smartphone você precisa ter para conseguir rodar o seu novo jogo! Confira a seguir os requisitos mínimos tanto nos dispositivos Android como no iOS.

Requisitos para jogar no Android

Em dispositivos Android é preciso ter 2 GB de Memória RAM, Processador Quad-core de 1.5 GHz (32 ou 64 bits), e Placa de Vídeo Mali-T860, além de Sistema Operacional Android 5 ou posterior.

?O servidor das Américas do Wild Rift chega no dia 29 de março!? ??Bora já fazer o pré-registro: https://t.co/nllFQYsqrw pic.twitter.com/xXlge9Xwgl — League of Legends: Wild Rift Brasil (@WildRiftBR) March 9, 2021

Requisitos para jogar no iOS

Já no iOS, é necessário ter ao menos 1 GB de Memória RAM, Processador Dual-core de 1.4 GHZ (Apple A8), Placa de Vídeo PowerVR GX6450 e Sistema Operacional iOS 10 ou posterior.

Aparelhos compatíveis

Também foi revelada uma lista de dispositivos oficialmente compatíveis com o título, que são os seguintes. Vale notar que aparelhos de hardware e performance similares também devem suportar o game:

iPhone 6s; iPhone 7, 7 Plus; iPhone 8, 8 Plus; iPhone X, XR, XS;

Samsung Galaxy S7, S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, S10, S10e, S10, S10+;

Samsung Galaxy A7, A10, A20, A30, A50, A70;

Xiaomi Redmi Note 8, Note 8 Pro;

Xiaomi Redmi Note 9, Note 9 Plus, Note 9S;

Xiaomi Mi 6, Mi 8, Mi 8 SE, Mi 8 Explorer, Mi 9, Mi 9T, Mi 9 Pro, Mi 10;

Xiaomi Black Shark II;

OnePlus 7T e 7T Pro;

Asus ROG Phone;

Asus Zenfone 4;

LG G8X ThinQ;

Huawei Mate 20, 20 X;

Huawei P30, P30 Pro;

Razer Phone;

Motorola G7, G8, Edge, Edge+, Zoom.

Você está ansioso para baixar o League of Legends mobile? Seu celular consegue rodar o jogo? Conte para a gente nos comentários a seguir!







Fonte: Tecmundo