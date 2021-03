‘minimalista, elegante e voltado às novas gerações’

A Inter de Milão anunciou seu novo escudo para ser utilizado a partir da temporada 2021/22.

Redondo e com as letras I e M em branco, a nova logo do clube italiano remete a um jogo de palavras com a expressão ‘I am’ (eu sou) em inglês e o nome do clube: Internazionale Milano.

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

De acordo com a Inter, a ideia de um novo símbolo é ser ‘voltado às novas gerações’, além de ser mais ‘minimalista, elegante e inovador’. O clube tenta também ter mais conexão com a própria cidade de Milão.