‘Mistão’ do Flamengo fecha missão no Carioca com time na liderança; veja quem se destacou

O Flamengo tropeçou na noite do último sábado (27) contra o Boavista pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida pode ter marcado um ‘novo início’ para o Rubro-Negro na competição.

Isso porque, segundo o planejamento inicial do time, a ideia era de que os titulares da equipe, como Arrascaeta, Gerson e cia, com um tempo maior de férias após a disputa do Campeonato Brasileiro, retornem na próxima partida, contra o Bangu.

Mas o time formado, majoritariamente, por garotos e treinado por Mauricio Souza conseguiu dar uma boa base de resultados para a equipe. Com 13 pontos e somente uma derrota no clássico para o Fluminense, o time lidera o Estadual.

Além disso, as atuações renderam novos destaques para serem observados pelo técnico Rogério Ceni. A começar pelo centroavante Rodrigo Muniz que, com cinco gols marcados, é o artilheiro do torneio.

No meio, o volante Hugo Moura foi outro destaque da equipe. Emprestado na última temporada, o jovem foi um dos pilares da equipe no início da temporada, tendo marcado seu primeiro gol no clássico contra o Botafogo.

A defesa também ganhou nomes, como o lateral Ramon, que já teve boas atuações na temporada passada, e o zagueiro Bruno Viana, contratação para o novo ano e que larga bem na disputa por uma vaga no time titular.

Vale lembrar que, em 2021, o Flamengo ainda disputará o Campeonato Brasileiro, a Conmebol Libertadores, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, precisando, então, de um largo elenco para conseguir rodar a equipe.