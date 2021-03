Morato é o novo 10 do Vasco; veja os números do jogador em comparação aos outros atacantes do elenco

Nesta segunda-feira, o atacante Morato foi apresentado como o quinto reforço do Vasco para a temporada. O jogador, de 28 anos, pertence ao RB Bragantino e assinou por empréstimo até o final de 2021. No entanto, no ano passado, fez parte da boa campanha do time de Bragança Paulista que terminou o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação. Assim, o LANCE! preparou um levantamento comparando os números de Morato aos números dos atacantes vascaínos que serão companheiros do atleta ao longo de 2021.



MORATO – RB BRAGANTINO (2020)

A nova contratação do Gigante da Colina pode jogar tanto nos lados do campo, como centralizado. Pelo menos foi isso que o jogador disse em sua apresentação. Ao longo da temporada, o jogador atuou 34 vezes, marcando um gol e dando uma assistência. Já no Brasileirão de 2020, o atacante entrou em campo 18 vezes, sendo sete como titular. Confira os números do atleta no Brasileiro de 2020 (dados dos sites Footstats e Infogol.net):

Passes: 85% de aproveitamento

Desarmes: 50% de aproveitamento

Gols: nenhum

Finalizações: 18

Assistências: uma

Cartões: um amarelo e um vermelho

Impedimentos: quatro

GERMÁN CANO – VASCO (2020)

O argentino foi o principal jogador do Vasco na temporada e marcou em todas as competições que disputou (Carioca, Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil). Além disso, foi o quarto maior goleador do Brasil, com 24 gols em 51 jogos – 33 deles no Brasileirão. Confira os números do atacante no Brasileiro de 2020 (dados do site Infogol.net):

Passes: 79% de aproveitamento

Desarmes: 37% de aproveitamento

Gols: 14

Finalizações: 73

Assistências: nenhuma

Cartões: nenhum

Impedimentos: 18

TALLES MAGNO – VASCO (2020)

Ainda com 18 anos, Talles jogou 49 partidas – 33 no Brasileirão -, fez três gols e deu sete assistências na última temporada. O atacante já atuou, também, no Carioca de 2021. Confira os números do jogador no Brasileiro de 2020 (dados do site Infogol.net):

Passes: 81% de aproveitamento

Desarmes: 62% de aproveitamento

Gols: três

Finalizações: 35

Assistências: cinco

Cartões: cinco amarelos e um vermelho

Impedimentos: sete

VINÍCIUS – VASCO (2020)



O jovem atacante atuou em 35 partidas, fez um gol e deu uma assistência na última temporada. Veja os números do atleta em nove jogos no Brasileirão de 2020 (dados do site Infogol.net):

Passes: 79% de aproveitamento

Desarmes: 57% de aproveitamento

Gols: um

Finalizações: seis

Assistências: uma

Cartões: um amarelo

Impedimentos: um

TIAGO REIS – VASCO (2020)

O atacante de 21 anos, disputou 17 partidas em 2020, fazendo um gol e dando uma assistência. Oito desses jogos foram no Brasileirão. Veja os números do jogador na competição nacional de 2020 (dados do site Infogol.net):

Passes: 73% de aproveitamento

Desarmes: 50% de aproveitamento

Gols: nenhum

Finalizações: cinco

Assistências: uma

Cartões: nenhum

Impedimentos: um

LÉO JABÁ – PAOK (GRE) (2018 até 2020)

O atacante que defendia o clube grego ficou um longo período fora dos gramados por conta de uma lesão no joelho. No entanto, em sua primeira temporada pelo PAOK, foi importante na jornada do clube rumo ao título nacional. Confira os números do jogador no período em que esteve na Grécia (dados do site ogol):

51 jogos (35 como titular)

2920 minutos em campo

​7 gols

10 assistências

1 participação em gol a cada 3 jogos