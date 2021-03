Mundo cão de Amor de Mãe beneficia mocinha e dá destaque a Jéssica Ellen · .

“Professora, cadeirante, negra, batalhadora, a rainha da superação”: foi com tais palavras que Thelma (Adriana Esteves) definiu Camila (Jéssica Ellen) ao confrontar Álvaro (Irandhir Santos) depois de descobrir que a nora não havia morrido, conforme o combinado com o vilão de Amor de Mãe.

A estrutura da novela das nove da Globo preza pelo protagonismo pulverizado e quebra alguns paradigmas do gênero, mas uma coisa é fato: não existe folhetim sem mocinha. E a personagem de Jéssica Ellen vem ocupando esse espaço na trama de maneira orgânica.

Dentro de um elenco que conta com rostos conhecidos do grande público, como Isis Valverde (Betina) e Nanda Costa (Érica), a quase novata Jéssica Ellen se destacou na história. É evidente que a trajetória crescente da personagem construída pela autora contribuiu para isso.

reprodução/tv globo

Camila e Danilo são um casal na novela

Diferentemente das outras citadas, Camila não se envolveu com outros parceiros ao longo da história. Desde a primeira fase, construiu uma relação sólida com Danilo (Chay Suede), com direito a todos os percalços que um casal de novela precisa enfrentar. Juntos, eles formam o romance jovem de uma história marcada pelo mundo cão –o que, de certa maneira, acabou por fortalecer o desenvolvimento da personagem.

Antes mesmo de provocar os alunos ao indagá-los por que a pandemia afetava mais a vida de pobres e pretos no Brasil, Camila teve na trama uma importância política interessante e passou bem longe dos arroubos melodramáticos de uma mocinha convencional.

Já no capítulo inicial, chamou a atenção ao dedicar o diploma conquistado à luta diária de Lurdes (Regina Casé) para criar os filhos com dignidade. Com um claro perfil progressista, foi dela a ideia de ocupar a escola pública onde lecionava.

Camila não só liderou os alunos na ocupação como também enfrentou a ira de Álvaro e acabou baleada depois de um tiroteio nas redondezas da escola. No hospital, protagonizou uma das cenas mais impactantes de Amor de Mãe. Ao desabafar com a mãe, disse estar cansada de ser forte o tempo inteiro e citou todas as barreiras que enfrenta na vida: ser mulher, negra, pobre, professora.

reprodução/tv globo

Camila é um símbolo de resistência

Em um discurso emocionante e simples ao mesmo tempo, mostrou a fragilidade escondida atrás de sua personalidade, trazendo a personagem mais próxima da realidade de muitas Camilas espalhadas pelo Brasil.

No âmbito pessoal, enfrentou as picuinhas diárias criadas por Thelma, teve de se curvar à vontade da sogra e aceitar que ela gestasse seu próprio filho, após descobrir que perdera o útero e não poderia mais engravidar. E ainda tem que lidar com o amor cada vez mais doentio de Thelma por Danilo.

O calvário tende a aumentar agora que está presa a uma cadeira de rodas, enriquecendo a teia de conflitos que a envolve.

Jéssica Ellen soube aproveitar a oportunidade que ganhou de Manuela Dias. Em seu primeiro papel de destaque na TV, firmou-se de vez na carreira. De quebra, representa um novo perfil de mocinha, mais próximo à realidade brasileira e tão carente de representação nas nossas telenovelas.