Na mira de Juliette, Sarah ‘espera sobreviver’ ao próximo paredão · .

Com a proximidade da formação do paredão no Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade entregou que está preocupada com uma possível eliminação. Nesta sexta-feira (26), em conversa com João Luiz Pedrosa, a publicitária disse que “espera sobreviver” à próxima berlinda, tendo em vista que ela é o alvo de Juliette Freire.

“Você vai ficar mais ainda, não vai sair. Mesmo que você vá para o paredão, você não será eliminado”, disse a consultora de marketing digital para o professor, que reforçou: “Quero ficar! Ai meu Deus do Céu, estou sentindo que o meu segundo paredão está chegando”.

“Só você? Estou sentindo que o terceiro está chegando, só espero sobreviver ao terceiro [paredão]”, pontuou a aliada de Gilberto Nogueira, e o educador repetiu o seu posicionamento sobre a indicação.

Minutos depois, em conversa com o economista, Sarah também tranquilizou o parceiro sobre uma possível eliminação: “Não acho que você sai”. “Ah, mas estou de boa com isso. Mas não ligo não, sair é o de menos. Minha preocupação é, sei lá, se fiz alguma coisa”, ponderou o brother.

Conforme explicado por Tiago Leifert ontem (26), o paredão desta semana será formado com votação aberta. Quatro participantes entrarão na zona de risco: indicado do líder, mais votado da casa, contragolpe do indicado do líder e contragolpe do mais votado da casa. Os três últimos disputam a Prova Bate e Volta. O Big Fone também será utilizado nesta formação para definir a ordem dos votos.

