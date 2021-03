Nadja Pessoa espalha fake news e diz que número de mortos por Covid-19 está errado · .

Sem citar dados oficiais ou provas concretas, Nadja Pessoa acusou o consórcio de imprensa que divulga diariamente o número de mortos por Covid-19 no Brasil de manipular informações somente para deixar a população em pânico.

“Deixa eu aqui compartilhar algo muito interessante com vocês. Em meio a esse caos de pandemia, eu fiquei sabendo ontem que esses números de pessoas que estão morrendo são irreais”, disse ela nos primeiros vídeos postados nos Stories do Instagram.

Em sua fala, bastante controversa, disse que pessoas estavam morrendo por outras causas, como atropelamento, mas que nas certidões de óbito tinham Covid-19 como causa das mortes.

“Na verdade, a pessoa morreu de coração, teve um infarto, colocam que é Covid. Agora não tem como fazer isso para poder assustar a população. Implataram um sistema, que não vai ter mais como fazer isso. A pessoa tomou um tombo, foi atropelado e morreu, e aí eles colocavam como Covid, né? Aí ficava assustador os números (sic). Mas agora não vai mais ter como fazer isso”, completou.

A ex-mulher do cantor Vinícius D’Black, no entanto, não forneceu nenhuma prova do que estava falando. Não citou a fonte de informação, o nome do suposto sistema que havia sido criado e como ela tomou conhecimento de que os números levantados pelo consórcio de imprensa estariam errados.

A teoria da conspiração espalhada por Nadja tem circulado em grupos de WhatsApp, movimentados por pessoas que defendem o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo de minimizar o desastre provocado pela pandemia no país é tirar o foco das políticas adotadas pelo governante, que demorou mais de um ano para tratar a Covid-19 como um vírus mortal.

Atualmente, o Brasil soma mais de 303 mil mortos pela doença e registrou 3.650 óbitos nas últimas 24 horas. Confira a sequência de vídeos publicados por Nadja Pessoa no Instagram:

