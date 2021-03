‘Não aceito final sem bicha’ · .

Após a eliminação de Sarah Andrade no BBB21, Gilberto Nogueira se aproximou bastante de João Luiz Pedrosa. Certo de que está sendo odiado pelo público, o economista afirmou que torce para que o professor seja um dos finalistas do programa. “Eu não aceito uma final sem bicha”, declarou ele.

O educador foi um dos participantes que ficou tentando acalmar Gilberto, que ficou transtornado com a saída da loira e teve uma crise nervosa. “Você é amigo de verdade”, agradeceu o pernambucano, depois de se acalmar, na manhã desta quarta-feira (31).

No raio-x de hoje, o economista, abatido, afirmou que aposta em uma eliminação com 99% de rejeição em um paredão triplo, já que acredita ter sido o responsável pela saída da brasiliense. “Eu entendi, devia ser eu naquele paredão”, lamentou ele.

Em seguida, na área externa, João foi checar se Gilberto estava melhor. “Se tem uma bicha que pode chegar na final, é a senhora. Eu confio muito. Não aceito uma final sem bicha, não”, declarou o nordestino, certo de que não chegará longe no jogo.

Confira:

Gil para João: “Se tem uma bicha que pode chegar na final é a senhora, eu confio muito. Amigo, de verdade! Eu não aceito uma final sem uma bicha, não.”🌈🥺 #BBB21pic.twitter.com/aXNyPTI4lU

— 🎥 Portal Gil: Vídeos (@gilportalvideos) March 31, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#32 – De amada a cancelada: a queda de Sarah no BBB21” no Spreaker.