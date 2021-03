A temporada do Benfica é aquém das expectativas dos torcedores. O clube português não está na disputa de nenhuma competição europeia e a chance mais clara de conquistar um título será na Taça de Portugal, torneio em que está na final de enfrentará o Braga. E a conquista de títulos em 2020-21, para Jorge Jesus, não passa pela estrutura das Águias.

Em entrevista à Benfica TV, o treinador, que retornou ao clube português após um 2019 vitorioso com o Flamengo, afirmou que ‘é fácil’ ser treinador do Benfica por conta de toda a estrutura oferecida pelos Encarnados.

“A estrutura do Benfica está muito bem organizada, com grandes profissionais e não é por aí que não ganha, pelo contrário. É fácil um treinador trabalhar no Benfica. Não falta nada. Nem ao treinador nem aos jogadores”, começou por afirmar.

“Nem do ponto de vista da logística, nem na qualidade de trabalho, pelo carinho que há para com os atletas. Estas pessoas não têm horários, são os últimos a comerem, os últimos a deitarem-se e os primeiros a acordarem. É um trabalho duro”, completou.

O Benfica vive uma temporada atípica no futebol português. Após um alto investimento da diretoria em reforços e na chegada do técnico Jorge Jesus, as Águias foram eliminadas ainda nos playoffs da Uefa Champions League para o PAOK, da Grécia.

No Campeonato Português, o Benfica está bem distante do título. A equipe de Jorge Jesus está na 3ª colocação com 51 pontos, com 13 pontos a menos do que o líder Sporting.





O Benfica volta a campo na próxima segunda-feira (5) para encarar o Maritimo, no Estádio da Luz, às 15h, pela 25ª rodada do Campeonato Português.