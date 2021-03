O Grêmio anunciou na noite deste domingo a contratação de Rafinha, lateral-direito ex-Flamengo e Olympiacos. O presidente do clube aproveitou o momento para esclarecer também as negociações com Rafael Santos Borré, do River Plate, e Douglas Costa, da Juventus.

“Não estamos fazendo nenhuma aventura. O Grêmio está dentro dos seus limites”, garantiu Romildo Bolzan em entrevista coletiva. “Não estamos nos afastando nenhum milímetro do raciocínio interno em relação à segurança financeira que temos”, completou.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“O Grêmio fez uma proposta ao Borré. Virou uma situação enorme, mas não é de hoje, negociamos há algum tempo. O jogador deu de certa forma o ‘ok’, aguarda simplesmente a finalização (do contrato) para assinar um pré-contrato conosco. Possivelmente na semana que vem a situação poderá ser esclarecida, se ele vai finalmente assinar, aceitar ou não, mas a situação está basicamente encaminhada, um aceite pessoal e verbal que já temos”, disse Bolzán.

Se o atacante do River Plate está muito próximo, a situação é diferente com Douglas Costa.

play 0:42 Romildo Bolzan Jr. concedeu entrevista após a partida e falou da possibilidade de contratar o jogador da Juventus

“Não temos uma situação concreta em relação a ele. Se as condições de negócio forem atendidas e o Grêmio puder atingir, vamos avançar. Mas não garanto, é uma contratação extremamente complexa”, disse Romildo.

“Acho que o Grêmio ainda talvez faça mais uma contratação expressiva. Não vai ser fácil, porque o nível que estamos procurando são jogadores muito fortes no mercado, com valor agregado, o que dificulta muito”, concluiu o presidente.