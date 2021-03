Natura e Avon divulgam Programa Jovem Aprendiz para TODO BRASIL

A Natura e Avon fazem parte da Natura & Co, que trata-se de um grupo de cosméticos, mundial. As empresas unidas são responsáveis pela geração de impacto econômico, ambiental e social. A Avon oferece produtos de beleza que inovam e apresentam alta qualidade para o público feminino. A Natura é uma multinacional do país, sucesso na segmentação cosmética e de higiene pessoal, com liderança em venda direta, e reconhecimento global pela atuação socioambiental.

Ambas estão oferecendo as oportunidades pelo Programa Jovem Aprendiz 2021, com inúmeros benefícios aos seus contratados. Saiba como se inscrever, a seguir!

Natura e Avon abrem Programa Jovem Aprendiz

As empresas estão em busca de inovação e oferecimento de experiências diferenciadas, agregando valor ao processo seletivo de colaboradores futuros. Por isso, tornaram-se parceiras do TAQE. Este é um app que promove a capacitação e inserção dos jovens no mercado de trabalho.

São várias oportunidades disponíveis para TODO BRASIL. Veja, a seguir, como se inscrever e participar do Processo Seletivo das empresas!

Como se inscrever

Para participar das oportunidades disponíveis e do Processo Seletivo vigente, os interessados devem seguir as orientações abaixo.

acessar o site ou baixar o aplicativo do TAQE – o acesso está disponível em navegador e celulares Android 5.0 ou superior e iPhone;

fazer testes interativos – por meio deles, faz-se a construção do seu perfil e revelação do potencial;

match – é importante completar as aulas e testes, preenchendo dados e descobrindo o seu perfil com a vaga;

realize a candidatura – depois é só se candidatar e esperar!

As oportunidades estão disponíveis pela Natura e Avon para todas as regiões do Brasil! Aproveite essa chance e se cadastre!

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!