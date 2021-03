Nelson Rubens e Flávia Noronha são afastados; ex-Video Show assume TV Fama · .

Nelson Rubens e Flávia Noronha foram afastados pela RedeTV! do comando do TV Fama. Nesta terça-feira (30), a emissora divulgou a mudança no programa de fofocas e informou que a atração será comandada por Lígia Mendes, Julio Rocha e Alinne Prado, ex-titular do Vídeo Show (1983-2019).

“Muito mais que um programa, um vertical que envolverá audiência em múltiplos pontos de contato. Na televisão, internet e em todo lugar. A maior e mais completa plataforma de celebridades do Brasil”, apresentou a emissora sobre a nova fase da atração durante o evento virtual de lançamento da programação deste ano.

No evento, Lígia destacou o que o público pode esperar do novo trio de apresentadores: “Vamos trazer tudo aquilo que vocês querem saber em várias redes sociais. Uma grande mudança para levar para a sua casa informação de qualidade todo dia”. Júlio revelou que a atração ganhou mais 15 minutos diários e no ar e que também terá uma edição aos sábados.

