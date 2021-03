Neymar e Messi são eleitos para seleção dos melhores da Europa, mas Cristiano Ronaldo fica fora; veja escalação completa

Nos últimos dias, o jornal Marca, da Espanha, realizou uma série de enquetes para que seus internautas elegessem a seleção dos melhores jogadores do futebol europeu.

Neste sábado, o diário revelou como ficou o time, que tem Lionel Messi, do Barcelona, e Neymar, do PSG, mas ficou sem Cristiano Ronaldo, da Juventus.

No gol, o escolhido foi Oblak, do Atlético de Madrid, que derrotou David De Gea, Manuel Neuer e Marc-André Ter Stegen nas enquetes que participou.

As laterais têm Alexander-Arnold, do Liverpool, e Alphonso Davies, do Bayern de Munique, enquanto Sergio Ramos (Real Madrid) e Virgil van Dijk (Liverpool) fecham a zaga.

O meio-campo central, por sua vez, tem Luka Modric, do Real Madrid, e Kevin de Bruyne, do Manchester City.

Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo durante o prêmio Fifa The Best, em 2016 Getty Images

E é aí que entrou a grande polêmica da enquete, já que Neymar e Messi foram escalados como meias, e não como atacantes.

Já no comando do ataque, Kylian Mbappé, do PSG, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund foram os selecionados pelos internautas.

Cristiano Ronaldo, por fim, foi derrotado por Mbappé na “semifinal” da enquete para o ataque e não entrou no dream team.

Outros grandes nomes que não entraram na seleção foram Casemiro, Benzema e Kroos, do Real, Kanté, do Chelsea, Bruno Fernandes, do Manchester United, Salah e Mané, do Liverpool, Lewandowski, do Bayern de Munique, e Ibrahimovic, do Milan, só para citar alguns.

Veja como ficou a seleção:

G: Oblak

LD: Alexander-Arnold

Z: Sergio Ramos

Z: Van Dijk

LE: Davies

MC: Modric

MC: De Bruyne

MD: Neymar

ME: Messi

A: Mbappé

A: Haaland