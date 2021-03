Neymar fica no PSG? Jornal diz como renovação do brasileiro pode ajudar ou atrapalhar a ida de Mbappé ao Real Madrid

Na última segunda-feira, a Sky Sports revelou que Neymar está muito perto de acertar sua renovação de contrato com o PSG até 2026. Já nesta sexta, o jornal Marca, da Espanha, analisou os cenários criados por essa notícia e mostrou como isso por influenciar (ou não) a ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid.

De acordo com apuração do diário, nos bastidores do Paris Saint-Germain há a esperança que o “fico” de Neymar termine por convencer Mbappé a afastar o assédio merengue e também assinar um novo contrato com a equipe francesa.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Vale lembrar que o vínculo do jovem craque vai só até junho de 2021, e ele já tem inclusive liberdade para assinar um pré-contrato e deixar o Parque dos Príncipes de graça ao final da temporada.

“No momento, ainda é difícil medir o afeito que essa renovação tem sobre o outro grande destaque do projeto do Catar no PSG: Mbappé. Nos bastidores do clube, há confiança de que a decisão de Neymar terminará por convencer o campeão do mundo com a França, que vem sendo enigmático quanto ao seu futuro”, escreveu.

“A única coisa que se sabe até o momento é que ele pediu mais tempo para decidir de sai ou se fica. Enquanto isso, o diretor esportivo Leonardo segue avisando, e fez isso semana passada, que em algum momento chegará um ponto no qual ambas as partes terão que deixar seus caminhos claros publicamente”, acrescentou.

Neymar e Mbappé durante treino do PSG Getty Images

“É certo que Mbappé tem os motivos para pensar que, com Neymar ficando, também seria melhor seguir. Afinal, uma de suas principais condições para continuar em Paris foi sempre estar rodeado de jogadores de categoria, que permitam a realização do sonho de ganhar grandes títulos pelo clube”, explicou.

“A relação entre Neymar e Mbappé é boa, e o francês já disse várias vezes que a saída do amigo brasileiro seria ‘uma grande perda’ para o PSG, sobretudo quando o Barcelona foi à carga para tentar contratá-lo de volta”, complementou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

No entanto, o Marca lembra que, para segurar Neymar, o time francês terá que fazer um grande esforço econômico, o que deve levar a diretoria a oferecer números menores a Mbappé.

No Real Madrid, por outro lado, o garoto poderia chegar como grande estrela, arrebatando um salário que o colocaria entre os top do mundo neste quesito.

“Na renovação de Mbappé, fala-se em chegar a 25 milhões de euros por temporada, indo até 30… Ainda seria bem abaixo de Neymar, que leva 37 milhões de euros atualmente, em valor que deve aumentar com a renovação”, observou o diário.

play 0:28 Craque do PSG postou o momento nas redes sociais

“A continuidade de Neymar em Paris indica que o clube seguirá dando a ‘bolsa de ouro’ ao brasileiro. […] Já no Real Madrid, Mbappé seria a bandeira do projeto”, indicou.

Por fim, o veículo também lembra que, no PSG, Mbappé pode ter um “inimigo interno” na briga pelo prêmio de melhor jogador do mundo, que é seu grande sonho individual.





“A pergunta que Kylian deve estar se fazendo é se a permanência de Neymar poderia eclipsar seu sonho da ‘Bola de Ouro’. Ney parece longe já dessa disputa, mas, se o PSG começar a ganhar títulos de nível europeu e mundial, com o brasileiro como destaque, o Paris poderia ter um ‘inimigo interno'”, finalizou.