Neymar nega namoro com cantora venezuelana: ‘Só esqueceram de avisar o pai’

Neymar usou as redes sociais para negar que esteja namorando com a cantora venezuelana Valencede, de 25 anos. O jogador do PSG usou o Twitter para ironizar uma publicação nas redes que apontava que ele e a moça tiveram um caso em fevereiro e estavam planejando um reencontro.

– Saiu por aí que estoy enamorado. Só esqueceram de avisar o pai – disse ele, misturando o português com o espanhol.

Valencede é o nome artístico de Valentina Cedeño, cantora nascida na Venezuela e que atualmente mora nos Estados Unidos. Ela ainda tenta emplacar um hit no mundo na música.