No BBB21, Arthur planeja ataque caso leve ‘rasteira’ de Sarah no paredão · .

Preocupado com o poder da pulseira branca de Sarah Andrade, Arthur Picoli já preparou um ataque caso receba uma rasteira da sister durante a formação do paredão do BBB21. Neste domingo (28), em conversa com Rodolffo Matthaus e Caio Afiune, o instrutor de crossfit avisou os novos aliados que está preparado para qualquer surpresa no programa desta noite.

“A gente não sabe como vai ser [o poder], o Tiago [Leifert] pode dar a opção dela querer ou não, ou a opção: ‘Mude o voto do líder'”, suspeitou o fazendeiro, e o capixaba logo pontuou: “É problema dela. Se ela tirar a minha opção de voto, vai para o lado deles. Ou é o Gil[berto Nogueira] ou Fiuk”.

Confiante da sua trajetória no jogo, Caio decidiu brincar com os amigos: “Apela comigo e vem em mim”. “Acho que ela não votaria em você”, opinou o ex-affair de Carla Diaz. O aliado do sertanejo concordou com o comentário, mas destacou: “Eles vão tentar tirar a gente”.

O cantor aproveitou o novo tópico e destacou que Pocah também é uma opção dos rivais. “Na pior das hipóteses, a gente está ficando melhor do que muita gente em número de votos”, reforçou Arthur.

No entanto, o poder conquistado pela publicitária após Gilberto atender o Big Fone ontem (27) envolve a votação aberta desta noite. A loira será a primeira confinada a votar na casa, o que pode influenciar a decisão dos outros brothers.

