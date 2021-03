No BBB21, Arthur sugere que Rodolffo converse com Sarah: ‘Gosta de você’ | casa BBB

“Sarah gosta de você, ela gosta de você. Isso eu estou falando… Dá para ver, pelo menos ela, ela se viu entre a cruz e a espada. Eu sei que quando a gente está na situação, no caso a sua situação é difícil de enxergar, mas ela é uma pessoa que gosta de você e que se não falou alguma coisa, é porque ela também gosta do Gil(berto) e ela não queria criar isso. É difícil você ficar entre duas pessoas que você gosta”.

O brother capixaba segue falando que os dois estão tristes por desavença, porque se gostam e comenta ter batido-papo com a sister momentos antes. O cantor sertanejo fala que Caio disse ter visto que a consultora de marketing digital falava dele e Arthur ironiza, mas logo opina que no dia seguinte alguém deixará o confinamento: “Se eu sou vocês dois, eu nem falei isso com ela, não. Eu chamava para tentar resolver”. “Eu faço isso com ela, e faço isso, na moral”, responde Rodolffo.