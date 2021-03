No BBB21, Gilberto opina sobre Juliette: ‘Eu sei que ela convence muita gente lá fora’ | casa BBB

“Eu só tenho medo do ‘falar bonito’ da Juliette“. Gilberto concorda e compartilha sua visão com os colegas: “Ela convence as pessoas aqui dentro e eu sei que ela convence muita gente lá fora“. O economista continua: “Tem uma galerona que compra a frase ‘alvo fácil’, compra o perseguir’. Compra, Fiuk! A verdade é essa, eu sei disso!”. Fiuk concorda e comenta: “Tem gente que é bobo, né”.