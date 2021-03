No Quarto Colorido após a eliminação de Sarah no BBB21, Pocah comenta para Thaís: “Passada, chocada com esse Paredão“ e a cirurgiã-dentista aponta: “Eu não fiquei chocada, não”. Logo, a cantora explica sua opinião: “Não é chocada. A situação como tudo ocorreu, sabe? E o que eu passei ontem, entendeu? Tu viu como é que eu fiquei ontem. Sabe? Como a vida dá reviradinha”, reflete e a goiana segue com sua opinião: “Eu já esperava isso”.