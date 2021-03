Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette estão no Quarto Colorido do BBB21 quando a advogada comenta com o ator como seria a sua postura caso tivesse um relacionamento com ele na casa: “Eu teria ficado bem séria. Mulher séria”. A sister continua, e brinca falando que agradece por não ter se relacionado com Fiuk: “Dei graças a Deus! se não a gente tinha saído os dois. Deus sabe o que faz. Se o povo dissesse que você era feio, eu já arrumava uma briga aqui”.