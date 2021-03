No Quarto Cordel, Juliette consola Sarah: ‘O que você está sentindo hoje, eu senti outro dia’ | casa BBB

A sister, que também está na berlinda, consola a brasiliense: “Sinceramente, eu acho que hoje você está muito magoada, com razão. Mas eu quero dizer que o que você está sentindo hoje, eu senti outro dia. Eu senti quando você votou em mim. Senti quando ele votou em mim, quando Caio votou em mim e eu tentei salvá-los assim como você fez, talvez. Só que a gente só consegue enxergar as coisas quando a gente sente e dói muito. Não queria ver você assim mesmo, de verdade. As nossas desavenças são outras. Não queria vê-la, de verdade, não queria ver assim. Se você quiser conversar sobre essas coisas depois, eu estarei aqui para falar. Hoje o que tenho para falar é: não fique triste, não fique fraca, fique forte como você é”.