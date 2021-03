Noruega: Após Haaland sair zerado em jogo das eliminatórias da Copa-2022, zagueiro de Gibraltar provoca: ‘Esperava mais dele’

Na última quarta-feira, a Noruega venceu Gibraltar por 3 a 0 com enorme facilidade, pela 1ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

Apesar do triunfo tranquilo, algo inesperado aconteceu: o matador Erling Haaland, autor de 33 gols em 31 partidas pelo Borussia Dortmund na temporada, saiu de campo zerado.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Para piorar, o artilheiro ainda teve que ouvir provocação do zagueiro Aymen Mouelhi, que o marcou durante a partida.

“Esperava mais dele”, disparou o atleta, que é tunisiano de nascimento, mas defende Gibraltar, em entrevista à rádio Onda Cero, da Espanha.

“Haaland está na categoria dos jogadores top. Quando você enfrentar atletas assim, tem que se preparar muito. Meu objetivo era não dar espaço a ele em nenhum momento, pois ele é muito rápido e forte”, afirmou.

Questionado se pediu para trocar camisas com Haaland após anular o norueguês, Mouelhi brincou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!