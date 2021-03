Nos Tempos do Imperador estreará na Globo com gravações encerradas · .

A pandemia da Covid-19 forçou a Globo a mudar por completo sua maneira de gravar novelas. Além dos protocolos de segurança e higiene adotados, a emissora vai estrear Nos Tempos do Imperador já com as gravações finalizadas. Ou seja, será impossível fazer ajustes na história se o público rejeitar algum personagem ou trama.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a expectativa da produção é que os trabalhos sejam encerrados em julho. A estreia, segundo comercial que anunciava as próximas estreias da emissora, acontecerá em agosto –após a reprise de A Vida da Gente.

Os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão também precisaram reescrever os capítulos para adaptá-los aos novos tempos. Uma das principais alterações foi eliminar cenas com aglomerações ou que exigiam a presença de muitos atores.

Pelo planejamento pré-coronavírus, Nos Tempos do Imperador estrearia em março de 2020, logo após o remake de Éramos Seis. Com o cancelamento dos trabalhos por causa da crise de saúde, a Globo programou a reexibição de Novo Mundo –a ideia era emendar a trama inédita na reprise, já que uma é continuação direta da outra. O vírus, porém, não arrefeceu, a vieram “edições especiais” de Flor do Caribe e, agora, A Vida da Gente.

O elenco da próxima novela das seis só voltou aos Estúdios Globo no fim de novembro do ano passado, três meses depois da retomada de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder.

Selton Mello será o protagonista da trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão –ele não fazia uma novela desde Força de um Desejo (1999). Seu personagem, dom Pedro 2º, forma um triângulo amoroso com Teresa Cristina (Leticia Sabatella) e a condessa do Barral (Mariana Ximenes). Já os destaques jovens serão Gabriela Medvedovski e Michel Gomes.

Alexandre Nero, Daphne Bozaski, Heslaine Vieira, Vivianne Pasmanter e Guilherme Piva também terão personagens de destaque na novela de época.