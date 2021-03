O Botafogo quase se complicou ainda mais no Campeonato Carioca na sexta rodada. Perdendo para o Nova Iguaçu até os 45 do segundo tempo, o Alvinegro conseguiu uma virada dramática nos minutos finais do confronto disputado neste domingo, em Bacaxá.

A vitória por 2 a 1 recolocou o time na disputa por uma vaga nas semifinais do estadual. Com nove pontos e na sexta colocação, o Alvinegro está a um ponto do Madureira, quarto colocado e próximo adversário na tabela.

“Foi um resultado fundamental para nós. Pela nossa condição de tabela, precisávamos muito vencer. Nosso objetivo é estar entre os quatro. Vencer não só nos dá confiança, mas também nos deixa em melhor condição de tabela”, declarou aliviado o técnico Marcelo Chamusca.

“A forma como foi construído o resultado foi melhor ainda: um jogo de superação, onde acreditamos até o final. Isso dá aos jogadores confiança e à comissão a certeza de que os jogadores deram seu melhor até o final”, completou.

O Madureira promete ser um adversário à altura. Única equipe ainda invicta na competição, o Tricolor suburbano vem de um heroico empate contra o Vasco. No último sábado, em Xerém, o Cruzmaltino abriu 2 a 0 no placar mas não segurou a reação do Madura.

O Carioca 2021 está sendo disputado em turno único com pontos corridos. Os quatro primeiros classificados avançam à fase decisiva. Restando cinco rodadas, Botafogo e Madureira vão se enfrentar nesta quarta-feira, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).