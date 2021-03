Nova geração de ‘aviões ecológicos’ vai gastar 70% menos combustível

A startup norte-americana SE Aeronautics revelou um projeto ambicioso que pretende inaugurar “uma nova geração de aeronaves”. Trata-se do SE200, avião de grande porte com características que podem ressignificar conceitos de eficiência, sustentabilidade, segurança e conforto, garantindo otimização inédita de custos operacionais.

O objetivo da SE Aeronautics quer reduzir o consumo de combustível por passageiro em 70%, e as emissões de CO2 em 80%, graças às configurações desenvolvidas pela equipe que deu vida à novidade.

Lloyd Weaver, engenheiro-chefe da SE Aeronautics, explica que a asa leve e tripla, que melhora significativamente a sustentação sobre o arrasto, bem como aprimora suas capacidades de decolagem e pouso curtas (STOL), foi incorporada em material composto, moldado em uma peça única resistente. “Construímos tudo isso”, comemora.

Além de acomodar 264 passageiros, o SE200 terá alcance ininterrupto de quase 17 mil quilômetros e, em comparação com outras unidades, o dobro de vida útil, demandando somente metade do custo geral do bloco de hora.

“Esta aeronave será a solução mais prática, lucrativa e permanente para a tecnologia de aviões de passageiros de baixo desempenho atual”, afirma Tyler Mathews, CEO da startup.

Avião ressignifica eficiência, sustentabilidade, segurança e conforto.Fonte: Reprodução

Futuro da aviação

Dentre mais detalhes do SE200, bolsas autovedantes no topo da fuselagem é que armazenam o combustível, não as asas, e, em caso de pouso de emergência sobre a água, a aeronave flutua.

Por sua vez, um novo sistema de ventilação e de alimentação de ar nunca o recicla e reduz drasticamente o risco de exposição de passageiros a qualquer infecção, a exemplo da covid-19.

Por fim, o assento “inclinável” cria uma experiência de conforto que a classe econômica ainda não experimentou, ressalta a SE Aeronautics, que promete: “O futuro da aviação na América mudará drasticamente. Revolucionaremos a indústria.” O lançamento de modelos ainda maiores também está nos planos da companhia.