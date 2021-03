NVIDIA Freestyle: filtro de fotos deixa os jogos mais realistas

Os jogos de corrida sempre serviram de plataforma para mostrar a melhor qualidade gráfica que os consoles e computadores poderiam oferecer através das gerações. Pensando nisso, a NVIDIA chamou o artista digital e especialista em fotografia de games André Revolution para trabalhar em imagens de Project Cars 3.

Veja como era o jogo com o filtro desligado…Fonte: NVIDIA

Neste ensaio, André customizou o seu filtro com o Freestyle da NVIDIA, que ele considera ser o software mais simples de usar. “É como ter o poder dos softwares de edição de fotos que uso, mas em tempo real”, comemorou.

E como a mesma imagem fica com o filtro ativado!Fonte: NVIDIA

As fotografias ingame estão se tornando cada vez mais populares entre os especialistas em fotos, como discutimos nessa entrevista com o coletivo I Hate Flash.

Esta imagem está sem o filtro Freestyle…Fonte: NVIDIA

A ideia do NVIDIA Freestyle é permitir que as imagens ganhem mais nitidez em tempo real. Trata-se de um recurso do GeForce Experience sob medida para aqueles que gostam de retocar e trabalhar com imagens.

E essa é a sua versão com o Freestyle ligado!Fonte: NVIDIA

As configurações usadas por André foram Exposição 0%, Temperatura 0%, Contraste 31%, Saturação de Cor -27,6%, Destaques -86%, Nitidez 4%, Sombras -60%, Clareza -5%, Gama 0%, Tonificação HDR 92%, Cor do tom 100%, Bloom 0%, e Intensidade do Tom 10%

O que você achou das fotos acima? Se interessou pelos recursos do Freestyle? Comente!