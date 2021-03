“O melhor da história do clube”

O Manchester City publicou em suas redes sociais a decisão do clube e de Sergio Aguero em não renovar o contrato do argentino. Com isso, alguns jogadores dos Citizens se manifestaram e falaram sobre esse momento. O brasileiro Gabriel Jesus o denominou como sendo o “maior da história do clube”.

“Nós temos o ‘Kun’ aqui. Ele é, para mim, o melhor jogador da história do Manchester City. Nós conseguimos aprender bastante com ele. É mais centroavante do que eu, ele marcou mais do que eu. Ele entra em campo e marca. Ele sempre vai lá e marca. Ele é muito mais artilheiro que eu. Posso falar isso porque trabalho com ele. Quando jogamos juntos, eu marco um, ele marca dois ou três. Eu acho que vou aprender demais nesses próximos anos para me tornar um jogador mais assertivo”, disse o brasileiro em entrevista para o portal inglês SkySports.

Aguero é o maior artilheiro da história dos Citizens. Após dez temporadas defendendo essa camisa, ele deixa a terra da rainha. Ainda não se sabe qual será seu destino, porém, muitos jornais internacionais creem que ele deve se juntar a Messi, não necessariamente no Barcelona. Ambos são amigos próximos e sempre demonstraram interesse em atuar lado a lado.

O camisa 10 do City ainda tem contrato até o final da atual temporada. A próxima partida da equipe está marcada para este sábado. O time da Manchester irá visitar o Leicester City, pelo Campeonato Inglês.