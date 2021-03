O que torna o metabolismo lento? Veja quais hábitos evitar

Compreender o que torna o metabolismo lento é o primeiro passo para garantir que os hábitos ruins sejam cortados e o processo de emagrecimento saudável aconteça naturalmente. Para isso, é preciso passar a analisar quais contextos e atitudes do seu dia a dia podem estar impactando nos seus resultados na balança. Abaixo você pode encontrar mais informações a respeito.

O que torna o metabolismo lento? Veja abaixo!

Muita gente acha que simplesmente comer menos (exageradamente menos) é a melhor forma de emagrecer com saúde. Porém, sabemos que não é bem assim que funciona.

Para perder peso de forma qualificada é preciso mudar a sua maneira de lidar com o seu corpo, priorizando uma boa noite de sono, muita hidratação e exercícios físicos. Só com essa combinação, somada à uma alimentação saudável, é que você conseguirá manter o metabolismo acelerado de forma eficiente.

Por isso, antes de simplesmente “deixar de comer”, veja o que torna o metabolismo lento e fuja dessas atitudes:

1- Ficar muito tempo sem comer

Há quem diga que ficar muito tempo de jejum, baseando-se em uma dieta pobre em vitaminas, proteínas e nutrientes essenciais, é a melhor forma de emagrecer.

Porém, quando ficamos muito tempo sem ingerir alimentos, e em seguida ingerimos algo abaixo do esperado pelo organismo, a tendência é que o nosso metabolismo desacelere.

Podemos dizer que a dinâmica é semelhante a da hidratação: quanto menos água bebemos, mais retemos para garantir a hidratação; assim, quando exageramos no período de tempo sem se alimentar, o organismo pode ficar mais lento para “poupar” energia.

O mesmo vale para quem pula o café da manhã: dormindo, o metabolismo desacelera. Assim, ao acordar, alimentar-se adequadamente é uma forma de dar o restart na velocidade do seu metabolismo.

2- Ficar muito tempo em repouso (sentado ou deitado)

Quando ficamos muito tempo repousando na mesma posição (seja deitado em casa assistindo, ou no trabalho, sentado na cadeira do escritório), o nosso corpo entra no modo “armazenamento de energia”. Isso pode fazer com que o metabolismo fique cada vez mais lento.

Por isso é tão importante manter a prática de exercícios sempre em dia, impedindo o repouso contínuo do organismo.

3- Não beber água o bastante ao longo do dia

Que a hidratação é indispensável para a nossa saúde, isso já é evidente. Mas além disso, o que torna o metabolismo lento é justamente deixar de consumir água ao longo do dia.

Estudos apontam que beber meio litro de água aumenta em 30% a taxa metabólica, durante 1 hora seguida. O que faz com que o corpo queime muito mais calorias.

4- Estresse excessivo

Ter o costume de manter uma rotina exaustiva e repleta de ingredientes estressores também é uma forma de desacelerar o metabolismo.

Isso porque o estresse pode ser tóxico, por conta do hormônio cortisol que é liberado na corrente sanguínea. Com esse hormônio em ação, temos mais dificuldade para dormir; nosso desejo por comida aumenta e a “preguiça” de se exercitar também.

Por isso, tente manter uma vida mais equilibrada, pratique exercícios, faça meditação e considere a psicoterapia para deixar a sua mente mais leve e livre de tanto estresse.

Com todas essas atitudes em conjunto, você conseguirá manter o seu metabolismo acelerado e saudável.