Oceaneering tem vagas de emprego na região de Macaé

A empresa Oceaneering tem vagas de emprego disponíveis neste início de semana! São várias oportunidades abertas para a região de Macaé, no Rio de Janeiro. A companhia ainda ressalta que, além da faixa salarial compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios diversos! Quer fazer parte deste processo seletivo? Veja as informações disponíveis, a seguir!

Oceaneering tem vagas de emprego em Macaé

São seis oportunidades abertas para Técnico de Rov. As vagas estão anunciadas para a região de Macaé e geram benefícios como plano médico e odontológico, seguro de vida, vale-alimentação e muito mais! Os interessados devem ter em mente as seguintes atividades do cargo:

realização da operação de equipamentos ou manutenção, para correção ou prevenção, em sistemas de máquinas;

desempenho de atividades enquanto embarcado em unidades marítimas;

mantimento do ambiente de trabalho, equipamentos limpos e em situações ideais de uso e armazenamento;

realização do controle de inventário dos materiais e equipamentos técnicos;

participação ativa de operações de lançamento e recolhimento de veículo;

auxílio ao supervisor de Rov no diagnóstico de problemas;

realização de operações de pilotagem com médio a alto grau de complexidade.

Os critérios exigidos são:

nível técnico completo ou superior;

técnico em mecânica, eletrônica, mecatrônica ou cursos afins;

ter experiência como técnico de ROV;

inglês avançado.

O contrato será realizado mediante regime de escala 14 x 14 offshore.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site de inscrição e cadastrar o currículo atualizado. A Oceaneering tem vagas de emprego neste início de semana e está em busca de profissionais que possam complementar o time de colaboradores.

Comece a semana atualizado sobre vagas de emprego, aqui, no Notícias Concursos!