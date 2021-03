Odair Hellmann revela que ‘cumpriu promessa’ ao fazer dança do TikTok e brinca com ‘amuleto’ do Fluminense: ‘Papito é mais bonito’

O Fluminense foi uma das surpresas do Campeonato Brasileiro pela campanha que colocou o time de volta na Conmebol Libertadores. Um dos responsáveis pela campanha foi o técnico Odair Hellmann, que deixou a equipe após 24 rodadas após receber oferta do Al-Wasl, dos Emirados Árabes.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Mesmo de longe, porém, o treinador não deixou de torcer para o Tricolor. Em entrevista ao ESPN.com.br, Odair relembrou o início do trabalho e as dificuldades ultrapassadas pelo time.

“Eu sei quanto foi pensado, planejado lá desde o início. Eu sei o quanto esforço, por exemplo o presidente Mário Bittencourt, Paulo Angioni, lá desde a primeira conversa que tivemos lá na Granja Comary para que a gente pudesse montar o grupo”, disse.

“Porque tinham saído muitos jogadores do ano anterior, jogadores que estavam jogando, titulares. Que nós teríamos que montar, dentro das condições que o Fluminense tem e tinha, né? Dificuldades financeiras para contratar, e fomos montando projeto do sub 23 de treinar junto do profissional, de fazer mais um campo”, completou.

play 1:13 Estilista Gionni Straccia falou com exclusividade ao ESPN.com.br sobre movimento que surgiu nas redes sociais

Em meio à passagem, um sósia venezuelano do treinador surgiu nas redes sociais com danças e a torcida do clube o transformou em um amuleto para celebrar vitórias. Odair acompanhou a brincadeira e chegou a prometer que o imitaria em caso de classificação na Libertadores. Perguntado sobre a promessa, o comandante disse que fez uma dança na despedida do elenco do Flu.

“Quando eu fui me despedir dos jogadores, eu dancei porque o Fred levou o celular para o campo, eu me despedi dos jogadores, e foi muito lindo o encontro, emocionante, agradeci a todos, e falar com todos naquele momento, e aí quando terminou, a gente brinca né, é uma choradeira, as despedidas, o Fred puxou o celular e falou ‘bom, agora você só pode ir embora se dançar’. Eu acho que tinha uma outra situação junta, de dinheiro, então eu falei ‘eu danço”, brincou.





A pressão pelo vídeo, porém, não veio somente de dentro do elenco. Dentro de casa, suas filhas queriam que ele imitasse a dança e chegaram a conversar com o estilista que viralizou entre a torcida.

“As minhas filhas me cobravam disso, falavam, os torcedores que mandavam mensagem, porque na verdade começou de uma forma bem pequena até. E, daqui a pouco, a coisa tomou uma proporção grande e claro, chegou até a mim”, revelou.

“O próprio dançarino conversou com a minha filha através de mensagem, e a situação foi tomando uma proporção grande que atingiu aquilo que todos viram. Mas eu não poderia dançar, eu precisava primeiro trabalhar, eu precisava primeiro garantir que o processo final acontecesse da melhor forma possível”, afirmou.

Por fim, Odair ainda brincou com o seu sósia sobre quem seria o mais bonito dos dois e disse que ele é nota 11 e que não tem dúvida que fica ‘na frente’ do alter ego.

“Papito. Essa aí é a resposta mais fácil da entrevista, isso é ‘easy’, não tem comparação Papito. Isso aí é papito certo, nota 11”, finalizou.

Odair Hellmann ficou no Fluminense entre janeiro e dezembro de 2020, conseguindo um título da Taça Rio e um vice no Campeonato Carioca. Foram 50 jogos, 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.