Oferta do Grêmio agrada Borré e atacante irá se reunir com Marcelo Gallardo

A proposta feita pelo Grêmio para contar com o atacante Rafael Santos Borré agradou o jogador de 25 anos. Segundo informações do site do Olé na Argentina, a quantia oferecida ultrapassa em muito a proposta do Palmeiras, feita em fevereiro.

Ainda segundo informações do portal argentino, o jogador irá se encontrar neste sábado com o treinador do River Plate, Marcelo Gallardo, para debater a possibilidade e tentar chegar a uma decisão.

A oferta feita pelo tricolor gaúcho inclui um pagamento inicial de US$ 6 milhões e salários anuais que somam US$ 2 milhões. Os altos valores teriam afastado a Lazio, clube italiano que também mostrou interesse no atacante colombiano.

O Palmeiras já havia demonstrado interesse em contar com Borré, mas as incertezas econômicas causadas pela pandemia de Covid-19 no Brasil fizeram o clube paulista recuar. Mesmo com diversos prêmios pelas conquistas da última temporada, o Palmeiras teve prejuízo de R$ 151 milhões e espera que as dificuldades financeiras persistam em 2021.