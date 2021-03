Ofertas imperdíveis: Conheça mais sobre a Claro

Que tal atualizar o entretenimento dentro da sua casa? Assinar um pacote garante muita diversão em família e praticidade na hora de fazer atividades escolares ou home office. Com uma infinidade de canais de filmes, séries, reality shows, esportes, desenhos, documentários e muitos mais para se divertir, e uma conexão rápida e estável na hora de navegar. Com a Promoção NET Combo você deixa a praticidade na palma da sua mão.

Nesta leitura, vamos falar de algumas vantagens da Claro. Confira:

Pacotes com 4K e canais liberados

Para quem está buscando vantagens, a Claro TV oferece os pacotes Mix HD e Top 4K — e eles também estão oferecendo canais liberados. Se você assinar o plano Mix HD, de R$ 99,99 (no combo com banda larga), você garante a programação do Top 4K, com ainda mais opções de canais.

Quem optar pelo pacote mais privilegiado — que está em promoção por R$ 139,90 junto com a banda larga — também tem brinde: acesso liberado para os canais da rede Telecine e da Conmebol TV por dois anos. Se você contratar esses serviços separadamente, eles custam cerca de R$ 40 cada, por mês. Dá uma economia e tanto tê-los gratuitamente por dois anos, né?

Outras vantagens disponíveis para todos os planos

Independente de qual plano você escolher — Fácil HD, Mix HD ou Top 4K — a Claro TV oferece vantagens que compensam seu preço. Além de funções práticas, como gravador e replay, você também tem sinal estável, além de qualidade de áudio e vídeo impecáveis.

Todos os pacotes incluem também o NOW, serviço de streaming da Claro, para que você e sua família curtam seus programas favoritos em qualquer dispositivo. Há milhares de títulos, entre filmes e séries, incluindo lançamentos do cinema que chegam primeiro ao NOW. Por fim, você também pode turbinar sua programação com canais extras — como HBO Pack e Fox Premium.

Com essas ofertas, a gente imagina que você tenha ficado com curiosidade para saber mais sobre os planos e, quem sabe, contratá-los. Você pode fazer isso direto do seu computador ou celular, acessando o site da NET. Lá, você também encontra mais detalhes sobre cada uma das ofertas que divulgamos por aqui.