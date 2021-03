Oficial! Athletico-PR anuncia lateral Marcinho, ex-Botafogo, como reforço para a temporada

O Athletico-PR anunciou neste domingo (28) a contratação do lateral-direito Marcinho, ex-Botafogo.

Sem vínculo com os cariocas desde o fim do ano, o jogador estava sem clube. Ele responde por homicídio culposo por atropelar e matar um casal em acidente no Rio de Janeiro, em dezembro de 2020.

Desde então, Marcinho foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com o órgão, o carro de Marcinho estava a 98 km/h, enquanto a velocidade permitida no local é de 70 km/h.

O lateral tem 24 anos e surgiu para o futebol em 2017, pelo time carioca, única equipe da carreira de Marcinho. Em 2020, fez apenas quatro partidas e não atua desde dezembro. O último jogo foi a goleada por 4 a 0 sofrida para o São Paulo.

🖋️ Tem lateral-direito na área!

Marcinho é o novo reforço do Furacão.

Seja bem-vindo. 🤝 🔗 https://t.co/XpEQbCDv5N#VamosFuracão pic.twitter.com/GOflD7nzxa — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 28, 2021

Seu melhor momento foi em 2019, quando foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Apesar disso, alternou altos e baixos no time de General Severiano e nunca foi unanimidade com a torcida.