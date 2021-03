Oficial: Grêmio anuncia contratação de lateral-direito Rafinha

O que estava no âmbito somente do verbal tornou-se oficial na noite de domingo com o Grêmio fazendo o tão aguardado anúncio oficial da chegada do lateral-direito Rafinha, jogador que teve como último clube o Olympiakos-GRE.

Além das postagens nas redes sociais, o presidente Romildo Bolzan também confirmou o negócio após a vitória contra o Pelotas, por 4 a 0, pelo Campeonato Gaúcho, e prometeu novas contratações. Clique no player acima e veja.

Lateral-direito passará pelo seu terceiro clube no Brasil (Divulgação/Grêmio)

>Classificação atualizada do Campeonato Gaúcho

Apesar de ter atuado na última temporada em solo europeu, a chegada do atleta de 35 anos de idade, além da larga experiência no Velho Continente pelos anos em Schalke 04, Genoa e, principalmente, Bayern de Munique tem suporte nas boas apresentações com o Flamengo em 2019.

Segundo publicou o portal ‘Goal’, os vencimentos mensais de Rafinha estão na casa dos R$ 400 mil mensais com o acréscimo de luvas que serão pagas até o fim do ano.

Com a oficialização da chegada do lateral de 35 anos de idade, o Grêmio integra mais uma peça no setor em que tem, no momento, Victor Ferraz, Vanderson e Leo Gomes. Entretanto, a ideia nos bastidores do clube de Porto Alegre é de que Victor é nome considerado como disponível para procurar outra equipe.