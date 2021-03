Onipresente em reprises, Rafael Cardoso está fora de Pantanal; saiba por quê · .

Figura carimbada nas reprises de novelas da Globo, Rafael Cardoso está fora do elenco do remake de Pantanal. O ator havia sido convidado pelo diretor Rogério Gomes para interpretar Jove, o par romântico da protagonista Juma. Porém, o artista foi retirado da releitura da trama de Benedito Ruy Barbosa pois a produção fez ajustes em relação a idade e tipo físico dos personagens.

A informação é da colunista Patrícia Kogut, do jornal Globo. A jornalista afirmou que Cardoso já foi reservado para outra produção da emissora.

Por enquanto, alguns dos atores que permanecem no projeto são Marcos Palmeira, que viverá o personagem José Leôncio, Julia Dalavia, que interpretará Gusta, e Osmar Prado, que assume o papel de Velho do Rio.

Em razão da pandemia de Covid-19, a novela deverá estrear em meados de 2022. O plano inicial era de que o folhetim adaptado por Bruno Luperi fosse ao ar ainda neste ano, porém, a segunda onda da infecção do vírus impossibilita a estratégia.

Segundo o colunista Fefito, do UOL, a princípio Rafael Cardoso interpretaria Jove, par romântico de Juma Marruá. Na primeira versão da história, Marcos Winter interpretou o fazendeiro amargurado.

Onipresença de Rafael Cardoso

Mesmo com o ator fora do projeto do remake da novela clássica, o público verá o artista constantemente na tela da Globo. Nas próximas semanas, ele será visto em quatro tramas diferentes.

Atualmente, Cardoso está nas reprises de A Vida da Gente (2011) e Salve-se Quem Puder. Nesta segunda (29), ele volta ao ar em Ti Ti Ti (2010) e estará também em Império (2014) a partir de 12 de abril.

A trama de Aguinaldo Silva será reprisada no horário das nove enquanto a produção da novela inédita Um Lugar Ao Sol, de Lícia Manzo, corre contra o tempo para fechar uma grande frente de capítulos antes de ir ao ar.