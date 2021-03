Os cozinheiros do BBB21: familiares de Fiuk e Caio comentam dotes culinários dos brothers e entregam suas melhores receitas | fora da casa

Quem acompanha o BBB21 já percebeu: Caio e Fiuk são os “reis do fogão” na casa mais vigiada do Brasil. Os brothers são os destaques dessa edição na cozinha e vivem ganhando elogios com seus pratos, seja na variedade do VIP ou na economia da Xepa. Mas será que eles gostam de cozinhar também fora do confinamento? A #RedeBBB conversou com os familiares dos participantes e descobriu quais são os segredos dos cozinheiros do Big Brother Brasil, além de quais pratos eles mais gostam de preparar.