os franceses que encantam o Real Madrid por técnica e físico além de Mbappé

A presença do técnico Zinedine Zidane no banco do Real Madrid tem feito o clube espanhol contratar muitos jogadores franceses no últimos anos. A incontável lista tem nomes como o lateral Ferland Mendy e ainda o goleiro Alphonse Aréola, que atualmente nem está mais no Santiago Bernabéu, após seu contrato por empréstimo expirar. A tendência, porém, é que a França continue sendo o foco das contratações.

Nesta segunda-feira (29), o jornal espanhol “As” listou alguns atletas franceses que estão no radar merengue para as próximas temporadas por conta da sua técnica e força física. E eles vão muito além de Kylian Mbappé (22 anos), do Paris Saint-Germain, que ao lado do norueguês Erling Haaland (20), do Borussia Dortmund, é um dos grandes sonhos do clube na janela de transferências.

Começando pela defesa, estão nomes como os zagueiros Dayoy Upamecano (22), recém-contratado pelo Bayern de Munique, Dan-Axel Zagadou (21), do Borussia Dortmund, além de Benoit Badiashile (20), do Mônaco.

No meio-campo, estão jogadores mais conhecidos, tais como Paul Pogba (28), do Manchester United, N’Golo Kanté (30), do Chelsea, e Tanguy Ndombélé (24), do Tottenham. Seguidos por algumas joias, como Eduardo Camavinga (18), do Rennes, além de oussem Aouar (22) e Rayan Cherki (17), ambos do Lyon.

Por último, no ataque, além de Mbappé outro nome monitorado é Moussa Diaby (21), do Bayer Leverkusen. Ou seja, se depender da diretoria do clube merengue, muito em breve o Real poderá contar com alguns dos principais jogadores da geração francesa, última campeã da Copa do Mundo.